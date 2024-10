Kleiner Raphael in Auto eingeschlossen – Feuerwehr rückte an

Veröffentlicht am 5. Oktober 2024, 08:58 / ©AdobeStock/ luftklick

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Mödling wurde Freitagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, zu einer „Menschenrettung mit eingeschlossener Person in einem Auto“ alarmiert. Ein Kleinkind war in einem Fahrzeug „gefangen“. „Da sich zum Zeitpunkt der Alarmierung einige Kameraden im Feuerwehrhaus aufhielten, konnte die Einsatzmannschaft binnen kürzester Zeit durch den dichten Stadtverkehr zur Einsatzstelle in die Vorderbrühl ausrücken“, erklären die Florianis aus Niederösterreich.

Was war geschehen?

Die Mutter des kleinen Raphael hatte durch eine kurze Unachtsamkeit die verschlossene Tür des Autos zugeklappt, vor Ort die besorgte Frau bereits vom Rettungsdienst und der Polizei betreut. Währenddessen beobachtete Raphael die Versuche der Florianis interessiert und „freute sich sichtlich über so viele Einsatzkräfte“, erklärt die Feuerwehr weiter.

„Die Freude über die Geschenke war natürlich riesig“

Nach etwa zehn Minuten konnte die Tür tatsächlich beschädigungsfrei geöffnet werden und die Mutter konnte ihren kleinen Raphael wieder in die Arme schließen. „Als kleines Trostpflaster wurde dem kleinen, tapferen Raphael ein sogenannter Traumabär (ein kleiner Stoffbär mit Feuerwehrlogo) von uns und dem Rettungsdienst überreicht. Die Freude über die Geschenke war natürlich riesig“, wissen die Florianis abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.10.2024 um 09:01 Uhr aktualisiert