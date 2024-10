Jakominiplatz verliert Traditionsunternehmen: „Sorger“-Filiale schließt

Die Bäckerei Sorger am Jakominiplatz wird zum Jahresende ihre Türen schließen. Seit rund 50 Jahren ist die Filiale ein fester Bestandteil des Platzes, bekannt für frische Semmeln, entspannte Kaffeepausen und schnelle Mittagessen. Nun hat das Unternehmen, unter der Leitung von Albin Sorger-Domenigg und seinem Cousin Paul, entschieden, dass der Standort nicht mehr ins neue Konzept passt, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Neues Konzept mit kleineren Filialen

Die Sorger-Geschäftsführung verfolgt seit der Übernahme vor viereinhalb Jahren eine Strategie, die kleinere, modern gestaltete Filialen bevorzugt. Die große Mietfläche von 900 Quadratmetern in der aktuellen Filiale entspricht nicht mehr dieser Idee. Obwohl der Standort seit Jahrzehnten von der Familie bewirtschaftet wird, hätte man erheblich investieren müssen, um ihn an das neue Erscheinungsbild anzupassen.

Mietvertrag gekündigt, Mitarbeiter können den Standort wechseln

Die Entscheidung zur Schließung fiel dem Unternehmen nicht leicht. Der Standort wurde seit den 1970er Jahren von der Familie Sorger erfolgreich betrieben. Dennoch wurde die Schließung bereits seit einiger Zeit vorbereitet. Rund um den Jakominiplatz wurden neue, kleinere Filialen eröffnet, darunter ein Marktstand und der Radetzky-Pavillon. Der Mietvertrag für die Jakominifiliale wurde gekündigt und die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, an andere Standorte zu wechseln. Wie viele von ihnen das Angebot annehmen werden, bleibt abzuwarten.

Sorger-Expansion geht weiter

Während am Jakominiplatz ein Kapitel endet, bleibt die Filiale in der Sporgasse weiterhin bestehen, da diese im Eigentum der Bäckerei ist. Sorger hat zuletzt in Graz stark expandiert, unter anderem durch die Übernahme der Hubert Auer-Filialen in der Zinzendorfgasse und am Lendplatz. Zudem sind Neueröffnungen in Leibnitz und Premstätten geplant. Das Unternehmen blickt optimistisch in die Zukunft und setzt auf die Stärkung seines neuen Filialkonzepts.