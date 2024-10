UnwetterschÃ¤den in Wien: 200 Hilfsansuchen bei Stadt eingelangt

Es waren dramatische Szenen, die sich in Wien Mitte September abgespielt haben.

Das Hochwasser nach den tagelangen Starkniederschlägen in Wien Mitte September hat in den vergangenen Tagen für rund 200 Anträge für eine Hilfe durch Hochwasserschäden gesorgt, die per Online-Formular eingetroffen sind. Doch nicht alle Schäden würden auch mit dem Hochwasser zusammenhängen. Diese werden dann auch nicht bezahlt, wobei es sich dabei um „bauliche Schäden, die schon vorher da waren“ handeln würde, meint der Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, Walter Hillerer, laut „ORF“.

Rund 70 Anträge schon bewilligt, noch kein Geld geflossen

Die Unterstützung beläuft sich seitens der Stadt in Wien übrigens auf maximal 100.000 Euro, 50 Prozent der Kosten werden übernommen. Während zwar etwa 70 Anträge bereits bewilligt seien, sei bisher noch kein Geld geflossen. Das solle aber demnächst der Fall sein, heißt es in dem Bericht abschließend.