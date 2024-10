Hund vergiftet: „Mein Balu kämpft um sein Leben“

Veröffentlicht am 5. Oktober 2024, 10:01 / ©Privat/KK

Anfang der Woche war Tamara mit ihrem Golden Retriever Balu in der Lasseinerbucht im Bezirk Völkermarkt spazieren. „Es muss Montag oder Dienstag gewesen sein“, vermutet sie. „Balu war dann abgeschlagen, hat nichts gegessen, erschöpft und am Ende konnte er sich kaum mehr auf den Beinen halten“, erzählt Tamara gegenüber 5 Minuten. Sie erzählt weiter, dass sie sich sofort zum Tierarzt begeben haben und dieser sie gleich in die Tierklinik Rosental verwiesen hat, wo bestätigt wurde, dass es Gift war. Heute geht es Balu schon etwas besser, informiert Tamara über die aktuelle Situation.

Giftköder ausgeworfen?

Tamara hat sich sehr über den Vorfall gwundert: “ Hier wurden noch nie Köder ausgeworfen, deshalb wundert das uns so sehr. Es sind des öfteren Fischer in der Lasseinerbucht aber ich kann nicht sagen wer oder woher das Gift kommt.“ Im Gespräch mit 5 Minuten erzählt Tamara, dass Balu erst vier Jahre alt geworden ist: „Wir hoffen, dass er alles gut übersteht!“

„Balu ist immer happy und voll agil“

Tamara erzählt gegenüber 5 Minuten, dass Balu ein glücklicher Hund und sehr agil sei. „Es tut mir so Leid, dass er da durch muss“, so Tamara weiter. Abschließend möchte Tamara mit ihrer Geschichte darauf aufmerksam machen, damit auch andere Hundebesitzer Acht geben.

