Neuer Fashion-Hotspot in Graz: Boutique „RAVAI“ erÃ¶ffnet

Es gibt große Neuigkeiten in der Grazer Modeszene: Im Herzen der Altstadt eröffnete am 1. Oktober 2024 eine Boutique für Damen.

Andrea Ravai, langjährige Expertin der Grazer Modeszene, hat ihren Traum verwirklicht und am Joanneumring 8, Graz, die Boutique RAVAI eröffnet. Am 1. Oktober 2024 feierte die Damenboutique ihre Eröffnung – und das mit jeder Menge Glanz, Glamour und Gästen.

©Conny Leitgeb Am 1. Oktober 2024 feierte die Damenboutique „RAVAI“ ihre Eröffnung.

Exklusive Mode und persönliches Service

Andrea Ravai ist in Graz kein unbekannter Name. Nach vielen erfolgreichen Jahren bei Knilli und ihrer Rolle als echte Stil-Ikone hat sie nun den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. In ihrer Boutique RAVAI erwartet die Kundinnen nicht nur eine Auswahl an Luxusmarken wie Golden Goose, Missoni und Max Mara, sondern auch eine ganz besondere Atmosphäre. Ravai nimmt sich Zeit für ihre Kundinnen und schafft eine Wohlfühlzone, in der persönliche Modeträume wahr werden. Wer es besonders exklusiv mag, kann sogar nach Ladenschluss in gemütlicher Atmosphäre bei einem Glas Prosecco stöbern.

Einzigartiger Zustellservice für die neuesten Trends

Das Besondere: Die neuesten Trends aus den Modehauptstädten wie Mailand oder Paris werden auf Wunsch direkt zu den Kundinnen nach Hause geliefert. So können die ausgewählten Teile ganz entspannt in den eigenen vier Wänden anprobiert und mit eigenen Accessoires kombiniert werden. „Service und persönliche Betreuung stehen bei mir an oberster Stelle – viele meiner Kundinnen kenne ich schon seit Jahren und wurden zu Freundinnen“, so die Grazerin, die sich riesig auf ihren ersten eigenen Store freut. „Genau diese Damen waren es auch, die mich ermutigt haben, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Und gerade jetzt, in Zeiten, wo andere zusperren, möchte ich mit meiner Eröffnung ein Zeichen setzen.“

©Conny Leitgeb „Service und persönliche Betreuung stehen bei mir an oberster Stelle – viele meiner Kundinnen kenne ich schon seit Jahren und wurden zu Freundinnen“, so die Grazerin, die sich riesig auf ihren ersten eigenen Store freut.

Glamouröse Eröffnung – mit Promi-Gästen

Die Eröffnungsfeier der Boutique RAVAI wurde zu einem Event der Extraklasse. Moderiert von Dorian Steidl, fanden sich zahlreiche bekannte Gesichter aus Politik, Wirtschaft und der Grazer Gesellschaft ein, um Andrea Ravai zu gratulieren. Unter den Gästen: Nationalratsabgeordnete Daniela Gmeinbauer, Finanzexperte Johannes Tratz (und zugleich Lebenspartner von Andrea Ravai), sowie GenussHauptstadt-Lady Waltraud Hutter. Auch Persönlichkeiten wie Ulrike und Heinz Haselwander von der Südsteiermark Classic, Architekt Martin Gruber und viele mehr ließen sich das modische Highlight nicht entgehen.