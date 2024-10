Tagelanger Starkregen: Diese Regionen hat es am stärksten getroffen

Die Niederschläge der letzten Tage haben vor allem auch die Feuerwehren auf Trab gehalten. Am vergangenen Mittwoch sorgte der Starkregen im Lavanttal für Überflutungen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat es in einigen Teilen Kärntens geschneit. Am Katschberg gab es 21 Zentimeter Neuschnee, sowie 5 Zentimeter in Kötschach Mauthen und 35 Zentimeter Neuschnee auf der Turracher Höhe. Auch im gesamten oberen Lesachtal und in großen Teilen des oberen Gailtals hat es geschneit. Hier erfährst du, wo die Neuschnee-Hotspots der vergangenen Tage waren. Aufgrund der Schneelast musste die Feuerwehr St. Daniel zu einem nächtlichen Einsatz ausrücken, da im Ortsgebiet Bäume entwurzelt wurden und auf die Straße fielen.

Wo hat es nun am meisten Niederschlag gegeben?

Im Gespräch mit 5 Minuten informiert Meteorologe Christian Pehsl von der Geopshere Austria darüber, dass es die größten Niederschlagsmengen vom vergangenen Mittwoch bis Freitag gab. „Die stärksten Ereignisse gab es am Loibl, dort waren es rund 155 Millimeter Regen. In Ferlach gab es 119 Millimeter und in Bad Bleiberg und in Völkermarkt 109 Millimeter“, so Pehsl weiter. Im Lavanttal sei die Niederschlagsmenge auf 71 Millimeter gekommen, in Klagenfurt kamen 96 Millimeter dazu und in St. Veit 87 Millimeter.

Wo gab es den geringsten Niederschlag?

Christian Pehsl informiert im Gespräch mit 5 Minuten weiter: „Am wenigsten Niederschlag gab es im Nordwesten, in Mallnitz, Döllach und Oberfellach, dort kam es zu einer Niederschlagsmenge von rund 30 Millimeter“.

Prognose für die nächsten Tage:

Der Sonntag wird sonnig und die Temperaturen erreichen bis zu 17 Grad, informiert der Meteorologe der Geosphere Austria weiter. „Der Montag wird ähnlich wie der Sonntag, auch sehr sonnig, allerdings kann uns etwas Hochnebel begleiten“, so Pehsl gegenüber 5 Minuten. Erst ab Dienstag soll die nächste Niederschlagsfront vom Süd-Westen her auf uns zukommen. „Derzeit rechnen wir mit nicht so großen Niederschlagsmengen, es wird etwas wärmer, das heißt die Schneefallgrenze ist mit circa 2.500 und 3.000 Meter sehr hoch“, so Pehsl abschließend.