Flohmarkt-Fieber in Graz: Hinterhöfe und Gärten werden zu Schatzkammern

Am 6. Oktober

Veröffentlicht am 5. Oktober 2024, 12:13 / ©Pixabay/Jacqueline Macou

Der mittlerweile achte Hinterhof- und Gartenflohmarkt lädt von 10 bis 15 Uhr alle Grazer ein, ihre privaten Schätze in den Hinterhöfen und Gärten der Stadt zu verkaufen. Was einst als kleiner Flohmarkt an der Annenstraße begann, hat sich längst zu einem Event entwickelt, das die ganze Stadt umfasst.

Flohmarkt für die ganze Stadt: Nachhaltig und nachbarschaftlich

2012 gestartet, seit 2018 als „ANNENViERTLER Hinterhofflohmarkt“ erfolgreich, und nun seit 2021 in ganz Graz – dieser Flohmarkt ist ein echtes Highlight. Unter dem Motto Zero-Waste, Reuse und Recycle wird hier alten Dingen neues Leben eingehaucht. Die perfekte Gelegenheit, um nicht nur etwas Kleingeld zu verdienen, sondern auch die Stadtteile und Nachbar besser kennenzulernen. Von Vintage-Kleidung bis hin zu einzigartigen Fundstücken ist alles dabei.

Gemeinsam, selbstwirksam und überall in Graz

Das Besondere: Die Flohmärkte werden zeitgleich und gemeinschaftlich auf privaten Flächen organisiert. Die Grazer sind selbst die Akteure, selbstverantwortlich und selbstwirksam – und das wird unterstützt von allen Stadtressorts. Egal, ob in Eggenberg, Geidorf oder Lend – in jedem Viertel werden sich bunte Verkaufsstände aneinanderreihen.