Sirenen heulen minutenlang: Das ist der Grund

Am heutigen Samstag – es ist der erste im Oktober – heulen überall in Österreich die Sirenen – und das teilweise minutenlang. Der Grund dafür ist dabei ein ganz einfacher: Alle Jahre wieder findet nämlich der Zivilschutz-Probealarm statt. Dieser hat dabei sogar schon um 12 Uhr mit dem „normalen“ samstäglichen Sirenensignal begonnen. Fünf Minuten früher hat eine Nachricht, die direkt aufs Handy gekommen ist, für einen kurzen Schock bei Millionen Österreichern gesorgt. Mehr dazu hier: „Extreme Gefahr“: Millionen Österreicher bekommen Nachricht auf Handy. Wir erklären euch nun aber, was der Zivilschutz-Probealarm ist, welche Sirenensignale dabei ertönen und wieso es ihn überhaupt gibt.

Diese Sirenensignale ertönen heute über Österreich

Der Zivilschutz-Probealarm findet jedes Jahr am ersten Samstag im Oktober statt, dieses Jahr ist es der 5. Oktober. Dabei ertönen zwischen 12 und 12.45 Uhr insgesamt vier Signale im Viertelstunden-Takt. Zu Beginn ist die „normale“ Sirenenprobe, die 15 Sekunden dauert, eine Viertelstunde später folgt die Warnung – ein dreiminütiger Dauerton. Wieder 15 Minuten später wird dann ein „Alarm“ simuliert, wobei der Sirenenton eine Minute lang auf- und abschwillt. Um 12.45 Uhr wird dann mit einem einminütigen, gleichbleibenden Dauerton signalisiert, dass die Gefahr vorbei ist.

Diese Sirenensignale gibt es: Sirenenprobe: Ein durchgehender Ton für 15 Sekunden.

Warnung (Gefahr droht): Ein drei Minuten lang gleichbleibender Ton.

Alarm (Gefahr!): Ein eine Minute lang auf- und abschwellender Ton.

Entwarnung (Gefahr vorbei): Ein eine Minute lang gleichbleibender Ton.

Wieso gibt es den Zivilschutz-Probealarm?

Den Zivilschutz-Probealarm gibt es jedes Jahr vor allem, um die Funktionsfähigkeit der Sirenen in Österreich zu überprüfen. Gleichzeitig soll damit auch die Bevölkerung auf die unterschiedlichen Sirenensignale sensibilisiert werden. Doch dieses Jahr ist nicht alles so, wie es auch in den letzten Jahren war. Eine große Änderung haben viele schon bemerkt, die Warnungen kommen auch aufs Handy. Mehr dazu hier: Notfall-Alarm in Österreich: Handy „klingelt“ heute gleich doppelt.

©Zivilschutzverband Österreich Das bedeuten die einzelnen Sirenensignale.