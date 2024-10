22-Jähriger in Wien wegen Handy bedroht und verprügelt

Veröffentlicht am 5. Oktober 2024, 12:29 / ©5 Minuten

Gestern Nachmittag, am 4. Oktober gegen 14.25 Uhr, hat ein 22-jähriger Mann im 12. Wiener Bezirk (Meidling) in einer Polizeiinspektion angegeben, dass er von zwei Unbekannten ausgeraubt worden sei. Einer der Tatverdächtigen soll dabei eine Faustfeuerwaffe aus seinem Hosenbund gezogen, diese in Richtung Gesicht und Oberkörper des Opfers gerichtet und dabei die Herausgabe des Handys gefordert haben.

Ermittlungen nun von Landeskriminalamt geführt

Anschließend sei der 22-Jährige durch Faustschläge und Fußtritte attackiert worden, die Tatverdächtigen seien anschließend mit dem Handy des Wieners geflüchtet. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes werden nun vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, Ermittlungsbereich Raub, geführt.