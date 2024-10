Versuchter Raub: Polizist jagt Täter auf geliehenem Rad

„Da der Freund des Opfers gegenüber den drei Tatverdächtigen angab, bereits die Polizei gerufen zu haben, die Beamten äußerst rasch vor Ort und Blickkontakt mit einem der Tatverdächtigen, einem 17-Jährigen (StA.:Syrien), aufnehmen konnten, wurde die Jacke durch den 17-Jährigen losgelassen“, heißt es seitens der Polizei.

Polizist verfolgte Täter auf geliehenem Rad

Die Jagd führte quer durch die Straßen von Margareten – zu Fuß, bis ein Polizist eine ungewöhnliche Idee hatte. Er schnappte sich kurzerhand ein Fahrrad, das ein Passant gerade aus einem Fahrradständer nahm und verfolgte den flüchtenden Täter. Der Einsatz zahlte sich aus: In der Brandmayergasse konnte der Polizist den 17-Jährigen auf dem Fahrrad einholen und festnehmen. Die gestohlene Jacke ließ der Täter während der Flucht zurück.

Zwei weitere Täter auf der Flucht

Während der 17-Jährige geschnappt wurde, konnten seine zwei Komplizen entkommen. Sie sind noch flüchtig. Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise. Beide Täter werden als etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben, sie trugen schwarze Kleidung und hatten Kapuzen aufgesetzt.

Zeugenaufruf gestartet: Zeugen, denen die zwei

derzeit noch unbekannten Tatverdächtigen vor, während oder nach ihrer

Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu

setzen. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das

Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter 01 – 31310 – 43800,

erbeten.

Polizei bittet um Hinweise

