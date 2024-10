Kostenlose Grippeipmfung: Keine Chance der Influenza

Ab nächster Woche laufen große Impfaktionen in Kärnten an. Rund 75.000 Dosen Grippe-Impfstoff sind für Kärnten reserviert.

„Impfen schützt. Und Impfen hilft, Leben zu retten. Die Influenza, also die ‚echte‘ Grippe, ist eine akut auftretende Erkrankung, die keinesfalls unterschätzt werden darf. Sie kommt meist schlagartig, verursacht Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Schnupfen, Husten oder eine allgemeine Kreislaufschwäche. Jedes Jahr sterben durchschnittlich 1.000 Menschen in Österreich an den Folgen der Grippe“, informiert Kärntens Gesundheitsreferentin LR.in Beate Prettner.

Prettner: „In Kärnten ab nächster Woche“

In den Saisonen 2017/18 und 2022/23 sind laut Nationaler Referenzzentrale für Influenzaepidemiologie sogar mehr als 4.000 Menschen in Österreich an den Folgen der Influenza gestorben. Die wirksamste vorbeugende Schutzmaßnahme ist die jährliche Grippeimpfung. Und der beste Zeitpunkt für eine Impfung ist von Mitte Oktober bis Ende November. „Deshalb starten wir in Kärnten ab nächster Woche mit unseren großen Impfaktionen“, sagt Prettner.

„Öffentliches Impfprogramm Influenza“ (ÖIP)

Die Gesundheitsreferentin zeigt sich erleichtert, dass auch in dieser Impfsaison das „Öffentliche Impfprogramm Influenza“ (ÖIP), ein gemeinsames Projekt von Bund, Ländern und Sozialversicherung, fortgesetzt wird. „Damit ist gewährleistet, dass die Influenza-Impfung für alle kostenlos ist, egal, wie alt oder jung man ist und egal, wo man sich impfen lässt“, so Prettner weiter. Tatsächlich seien die Impfmöglichkeiten vielfältig: in den Gesundheitsämtern, beim Hausarzt, in der ÖGK, bei der SVS, im Betrieb, im Pflegeheim.

Das Ziel des ÖIP:

Ziel des „Öffentlichen Impfprogramms Influenza“ sei jedenfalls eine Steigerung der Durchimpfungsrate in der österreichischen Gesamtbevölkerung. „Dafür wurden 1,2 Millionen Impfdosen angekauft, um 8,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Für Kärnten sind 74.549 Impfdosen reserviert“, erklärt die Landesrätin. Prettner rät der Kärntner Bevölkerung dringend dazu, „sich den präventiven Nadelstich für die Gesundheit zu holen. Vor allem Menschen ab 65 Jahre und chronisch kranken Personen, aber auch Schwangeren sowie Personen, die beruflich von vielen Menschen umgeben sind (wie Gesundheits- und Pflegepersonal, Pädagogen, Mitarbeiter im Tourismus und Handel) lege ich die Grippeimpfung ans Herz.“

3 unterschiedliche Impfstoffe verfügbar

Wie die Gesundheitsreferentin informiert, sind drei unterschiedliche Impfstoffe verfügbar: Abgesehen von einem Impfstoff, der für alle Altersgruppen geeignet ist, gibt es für Kinder und Jugendliche ab dem 2. bis zum 18. Geburtstag einen Impfstoff in Form eines Nasensprays. Für die ältere Generation steht der Seniorenimpfstoff Fluad zur Verfügung.