„Adler“ peilen im Duell mit Innsbruck ersten Saisonsieg an

Die Ausgangslage könnte auch in dieser Begegnung kaum klarer sein: Während die „Blau- Weißen“ am Tabellenende residieren, befinden sich die „Haie“ nach dem 3:0-Sieg gegen den bisher ungeschlagenen HK Olimpija Ljubljana auf dem 7. Tabellenplatz. Besonders problematisch für die Villacher ist weiterhin die schwache Defensivleistung, die von einem Gegentorschnitt von 4,2 untermauert wird. Den Villachern in die Karten spielen dürfte aber das Faktum, dass die Tiroler mit ihren durchschnittlich erzielten Toren von 2,2 in der Offensive keineswegs effektiv agieren. Aus 149 Torschüssen konnten sie nur 12 Tore erzielen – das bedeutet eine Erfolgsquote von 8,05%.

Könnte es einen Heimvorteil geben?

Das Head-to-Head der beiden Mannschaften hingegen favorisiert keine Mannschaft. Aus den letzten fünf Begegnungen gingen zwei an die „Blau-Weißen“, drei an die Innsbrucker. Auffällig ist aber, dass die „Adler“ vier der letzten fünf Duelle gegen die „Haie“ in der Villacher Stadthalle gewinnen konnten, man könnte also vorsichtig von einem Heimvorteil sprechen.

Gegner: Die „Haie“ Innsbruck

Die Tiroler starteten in die Saison 2024/25 mit gemischten Gefühlen, präsentierten sie sich doch in der Preseason in katastrophaler Verfassung, verloren in Bozen gar mit 0:10-Toren. Mit Beginn der Regular Season der win2day ICE Hockey League stabilisierten sich die „Haie“ jedoch und sammelten acht Punkte aus fünf Begegnungen, darunter Siege gegen die Pioneers aus Vorarlberg, Olimpija Ljubljana und Asiago Hockey. Das Augenmerk der Hintermannschaft der „Blau-Weißen“ sollte definitiv auf den Import-Spielern Mark Rassell und Patrick Grasso liegen, die gemeinsam für 7 Tore und 4 Assists verantwortlich zeichnen. Zwischen den Pfosten steht weiterhin der kanadische Dauerbrenner Evan Buitenhuis, der letzte Saison übrigens der einzige Torhüter war, der mehr Begegnungen als Jean-Philippe Lamoureux absolvierte, und zwar bei einer Fangquote von 91,3%.

Rebernig: „Wir blicken jetzt nach vorne“

Maximilian Rebernig, der in Klagenfurt das zwischenzeitliche 2:0 für die “Blau-Weißen” erzielte, blickt auf das Derby retour und zeigt sich optimistisch für das Duell mit den Haien: “Im Derby haben wir zwar einen sehr guten Start gehabt, die unglücklichen Tore haben uns dann aber aus der Bahn geworfen und wir haben nicht mehr genug gekämpft, die Zweikämpfe verloren und sind somit als Verlierer vom Eis gegangen. Die Partie ist aber abgehakt und wir blicken jetzt nach vorne. Auch wenn wir 0 Punkte haben, ist klar, dass wir in jeder Partie hätten punkten können – mit ein bisschen mehr Glück und mehr Willen. Das klingt jetzt sehr einfach, aber wir müssen jetzt einfach von Minute 1 bis 60 alles geben und jeder muss 100% geben – wenn einer nachlässt, dann funktioniert es schon nicht mehr.”

Tuomie muss auf einige Spieler verzichten

Head-Coach Tray Tuomie muss im Heimspiel gegen Innsbruck auf die verletzten Mark Katic und René Swette sowie die erkrankten Niklas Wetzl, Benjamin Lanzinger und Marco Richter verzichten. Zudem wird den “Adlern” Nico Uschan fehlen, der in der U20 zum Einsatz kommen wird. Julian Raspotnig rückt als 7. Verteidiger in das Lineup auf.