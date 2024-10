Notfall-Alarm am Handy: „Wie kann ich ihn abschalten?“

Mehrmals wurde bereits angekündigt, dass am heutigen Samstag, dem 5. Oktober, zwischen 12 und 13 Uhr neben der bundesweiten Sirenenprobe auch die AT-Alert-Warnung getestet wird. Im Zusammenhang mit einer Notfall-SMS wurde dabei auch ein Signalton ausgestoßen. Der Wortlaut in der Meldung: „Notfallalarm. Probewarnung – Österreichweite Testauslösung von AT-Alert“. Manche Mobiltelefone „klingelten“ bei der AT-Alert Probe sogar zweimal, einmal als Warnung und einmal als Entwarnung. Mehr dazu liest du hier: Notfall-Alarm in Österreich: Handy „klingelt“ heute gleich doppelt.

Wie schalte ich das ab?

Der laute Warnton am Handy ließ bestimmt viele im ersten Moment aufschrecken. Selbst im Stummmodus gab das Mobiltelefon den lauten Ton von sich. „Wie schalte ich das ab?“, fragten einige 5 Minuten-Leser. Die AT-Alert-Warnung sollte in dem Fall der heutigen Probe verschwinden, sobald das Handy entsperrt und die Nachricht wahrgenommen wird. In den Einstellungen können zusätzlich weitere Schritte gesetzt werden, damit auch in der Zukunft der Katastrophen-Alarm auf das Telefon kommt.

Das musst du bei den Einstellungen beachten

AT-Alert-Meldungen werden über verschiedene Warnstufen ausgesendet. In den Mobiltelefon-Einstellungen können die Nutzer entscheiden, welche Warnungen sie erhalten möchten und welche nicht. Bei Android ist es der Menü-Punkt „Sicherheit und Notfall“ und bei IOS/Apple „Mitteilungen“. Hier sollten dann die entsprechenden Unterpunkte zu den Warnstufen deaktiviert beziehungsweise aktiviert werden. Aber Achtung: Die höchste Warnstufe, der Notfallalarm, ist bei jedem Handy standardmäßig eingeschaltet und kann auch nicht ausgeschaltet werden.

©Leser Diesen Notfallalarm hat ein Leser aus Kärnten erhalten. ©Leser Dieser Notfallalarm stammt aus Wien.

Handy abschalten oder in Flugmodus versetzen

In manchen Fällen bekommen die Betroffenen keine AT-Alert-Meldung auf das Handy. Das Mobiltelefon könnte nämlich im Flugmodus oder ausgeschaltet sein oder keinen Empfang haben. Sobald das Handy wieder Empfang hat, gelangt auch die Benachrichtigung ein. Außerdem bekommt jeder die AT-Alert-Meldung von dem Ort, wo er sich aktuell befindet, und nicht von seinem Heimatort. Das heißt, ein Wiener, der in Kärnten im Urlaub ist, wird auch die Warnung vom Land Kärnten erhalten. Aktuelle Warnungen von AT-Alert im gesamten Bundesgebiet findest du hier.

Mobiltelefon-Einstellungen Android: Einstellung: Sicherheit und Notfall

Warnungen, die aktiviert bzw. deaktiviert werden können: Extreme Gefahr Erhebliche Gefahr Gefahreninformation Abgängige Person Testwarnung

Apple/ IPhone: Einstellung: Mitteilungen Extreme Gefahr Ernste Gefahr Gefahreninformation Vermisste Personen Testwarnung Übungswarnung



©KK So sieht die Einstellung für IPhone aus. ©KK So sieht die Einstellung für Android aus.

Wozu dient AT-Alert?

Der AT-Alert basiert auf dem sogenannten „Cell Broadcast“: Damit können Nachrichten verschickt werden, ohne personenbezogene Daten abzufragen oder zu nutzen. Der AT-Alert wird die vorhandenen Zivilschutzsirenen als Warn- und Alarmsystem ergänzen. Im Anlassfall sollen dadurch möglichst viele Menschen in einem betroffenen Gebiet direkt über ihr Mobiltelefon erreicht werden. Meldungen können bei Naturgefahren wie Stürmen oder Hochwassern, bei bedrohlichen technischen Gefahren wie Chemieunfällen oder bei bedrohlichen polizeilichen Situationen ausgelöst werden.