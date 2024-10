Erster „Social Media Day“ an der Tourismusschule Villach

Der Elternverein und die Schulleitung der Kärntner Tourismus Schule (KTS) in Villach greifen gemeinsam Zukunftsthemen auf. Am 3. Oktober wurde der erste Social Media Day veranstaltet.

Veröffentlicht am 5. Oktober 2024, 13:55 / ©Kärntner Tourismus Schule Villach

Der Elternverein hat im Vorjahr mit einem digitalen Adventkalender dafür ein Zukunftsbudget generiert. Eine bewährten Erfolgsstrategie der Kärntner Tourismusschule war schon immer die gute Kooperation zwischen Elternverein, Wirtschaft und Schulleitung. „Wir schätzen die offene und kreative Zusammenarbeit ganz besonders", so Direktorin Mag. Birgit Pipp. „Der Elternverein der KTS unterstützt uns seit jeher bei zahlreichen Schulprojekten und dies immer mit viel Leidenschaft", so Pipp weiter.

Erster Online Schuladventkalender im Jahr 2023

Ein innovatives Elternverein-Projekt hat im vergangenen Jahr für großes Aufsehen gesorgt: Der „1. Online Schuladventkalender“. 24 Tourismusbetriebe kauften ein Advent-Türchen und sponserten ein Tagesquiz mit einem Tagespreis im Wert von 100 Euro . „Die Einnahmen kommen nun den Schülern im Rahmen des Social-Media-Day zugute“, freut sich Marlene Bacher, die Obfrau vom Elternverein, die den digitalen Adventkalender 2023 zusammen mit ihren Elternvereins-Team organisiert hatte.

Instagram, TikTok und Co:

Der Elternverein der Kärntner Tourismusschule in Villach hat zum Ersten Social Media Day eingeladen. Eine geballte Ladung an Social-Media-Wissen wurde den KTS Schülern am 3. Oktober kompakt und übersichtlich präsentiert. Ziel dieses Schwerpunkttages war es, ein Bewusstsein für professionelle Nutzung sozialer Medien zu schaffen. Obwohl täglich verschiedene Plattformen genutzt werden, wissen wir oft wenig über deren Hintergründe – wie Zielgruppen, Wertewelten oder die Finanzierung der jeweiligen Kanäle. Im Zuge von verschiedenen Vorträgen und Workshops wurden die wichtigsten Spielregeln im Social Media Marketing sowie ein Basiswissen über Storytelling, Datenaufbereitung und Designs vermittelt.