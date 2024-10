Lange Nacht der Museen: Steirische Museen haben bis 24 Uhr geöffnet

Die Lange Nacht der Museen bietet eine Vielzahl an Veranstaltungen und Programmpunkten in über 200 Museen in ganz Österreich, darunter zahlreiche in Graz

Die Lange Nacht der Museen bietet eine Vielzahl an Veranstaltungen und Programmpunkten in über 200 Museen in ganz Österreich, darunter zahlreiche in Graz

Die Lange Nacht der Museen bietet eine Vielzahl an Veranstaltungen und Programmpunkten in über 200 Museen in ganz Österreich, darunter auch zahlreiche in Graz sowie in der ganzen Steiermark verteilt. In Graz ist der Treffpunkt Museum am Lendplatz der zentrale Ausgangspunkt. Dort gibt es ab 10 Uhr Tickets und Informationen zu den teilnehmenden Museen.

Teilnehmende Museen zur „ORF-Langen Nacht der Museen“: 1. Steirisches Weinmuseum 8442 Kitzeck 2. Akademie Graz 8010 Graz 3. Alois Penz Faschingsmuseum des BÖF 8720 Knittelfeld 4. Bergbaumuseum Fohnsdorf 8753 Fohnsdorf 5. Besucherzentrum Grottenhof 8430 Leibnitz 6. Camera Austria 8020 Graz 7. CoSA – Center of Science Activities, Joanneumsviertel 8010 Graz 8. DAVID GÖLLES – House of Whiskey, Gin & Rum 8333 Riegersburg 9. Diözesanmuseum Graz 8010 Graz 10. DruckZeug – Die Buchdruckwerkstatt in Graz 8020 Graz 11. Edelsteine Krampl 8741 Weißkirchen 12. Eisenbahnmuseum Knittelfeld 8720 Knittelfeld 13. Erzbergbahnmuseum 8794 Vordernberg 14. Geo-Info Kapfenstein 8353 Kapfenstein 15. GerberHaus Fehring 8350 Fehring 16. Graz Museum 8010 Graz 17. Graz Museum Schlossberg 8010 Graz 18. Grazer Kunstverein 8010 Graz 19. HALLE FÜR KUNST Steiermark 8010 Graz 20. Hallstattzeitliches Museum Großklein 8452 Großklein 21. HDA – Haus der Architektur 8020 Graz 22. Heimat.Museum im Tabor 8330 Feldbach 23. Kunsthaus Graz 8020 Graz 24. Landeszeughaus, Universalmuseum Joanneum 8010 Graz 25. Mineralien im Naturpark Südsteiermark 8455 Oberhaag 26. Museum der Fragen 8010 Graz 27. Museum der Wahrnehmung MUWA 8010 Graz 28. Museum für Geschichte, Universalmuseum Joanneum 8010 Graz 29. Museum Hartberg 8230 Hartberg 30. Museum im alten Zeughaus 8490 Bad Radkersburg 31. Museum Murtal – Archäologie der Region 8750 Judenburg 32. Museum Pfeilburg 8280 Fürstenfeld 33. Museum Sender Dobl 8143 Dobl-Zwaring 34. Naturkundemuseum, Joanneumsviertel, Universalmuseum Joanneum 8010 Graz 35. Neue Galerie Graz, Joanneumsviertel, Universalmuseum Joanneum 8010 Graz 36. Offizielles Arnold Schwarzenegger Museum 8051 Thal bei Graz 37. Puch Museum Judenburg 8750 Judenburg 38. < rotor > Zentrum für zeitgenössische Kunst 8020 Graz 39. Stadtmuseum Judenburg 8750 Judenburg 40. Steiermärkische Landesbibliothek 8010 Graz 41. Tramway Museum Graz – Museumsremise und fahrendes Museum 8044 Graz 42. Universität Graz – Archäologische Sammlungen 8010 Graz 43. Universität Graz – Botanischer Garten Graz 8010 Graz 44. Volkskundemuseum am Paulustor, Universalmuseum Joanneum 8010 Graz 45. Zotter Schoko Erlebniswelt 8333 Riegersburg