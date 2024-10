Nach Probealarm: 99,09 Prozent der Kärntner Sirenen funktionierten

Am heutigen Samstag fand wieder der österreichweite Zivilschutz-Probealarm statt. Zwischen 12.00 und 12.45 Uhr ertönten die drei Zivilschutzsignale „Warnung“, „Alarm“ und „Entwarnung“. Der Probealarm dient der technischen Überprüfung des Warn- und Alarmsystems, außerdem soll die Bevölkerung mit den Signalen und ihrer Bedeutung vertraut gemacht werden. In Kärnten haben 99,09 Prozent der Sirenen funktioniert, es gab lediglich acht Ausfälle bei insgesamt 882 Sirenen.

Fellner: „Wichtig für Bewusstseinsbildung“

Katastrophenschutzreferent Landesrat Daniel Fellner dankt allen am Probealarm Beteiligten. „Das Thema Zivilschutz gewinnt durch die Zunahme an extremen Naturereignissen immer mehr an Bedeutung. Es ist wichtig, dass sich auch die Bevölkerung entsprechend informiert und vorsorgt. Der Zivilschutz-Probealarm ist daher auch wichtig für die Bewusstseinsbildung“, so Fellner.

AT-Alert erstmals flächendeckend getestet

Erstmals flächendeckend getestet wurde heute auch das neue Bevölkerungswarnsystem AT-Alert. Einmal wurde es über die Bundeswarnzentrale (BWZ) und ein zweites Mal über die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) erfolgreich ausgelöst. „Mit AT-Alert können wir Menschen in einem betroffenen Gebiet direkt warnen und ihnen auch auf Deutsch und Englisch Handlungsanweisungen schicken“, erklärt Fellner.