Winterwunderland auf der Planai: Über Nacht in den Schnee gehüllt

Am Freitag noch strahlte der Herbst in seinen schönsten Farben, und heute? Ein Winterwunderland auf den Skipisten der Planai! Über Nacht hat der Schnee die Region in eine glitzernde Traumlandschaft verwandelt. „Gestern zeigte sich der Herbst noch in seinen schönsten Farben und über Nacht ist die Planai wieder ein Winterwonderland geworden“, heißt es auf der Facebook-Seite der Planai – Schladming, Steiermark.

©Planai – Schladming Herbst ade, Winter hallo! ©Planai – Schladming Von bunten Blättern zu weißer Pracht: Die Planai im Winterzauber

Auch heute präsentiert sich die Planai im schneegekleideten Gewand

Auch heute präsentiert sich die Planai in einem zauberhaften, schneegekleideten Gewand. Der Nebel hüllt die Landschaft in mystische Stille, während die Temperaturen bei frostigen 0 Grad verharren. Auf der Webcam ist deutlich zu erkennen, dass die Bergstation ebenfalls in ein strahlendes, weißes Kleid gehüllt ist.

©Screenshot Webcam „Planai“ Planai Bergstation, 1902 Meter ©Screenshot Webcam „Planai“ Planai bergstation II, 1825 Meter