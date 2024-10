33-Jähriger stürzte mit Auto in Bachbett: Von der Fahrbahn abgekommen

Am heutigen Samstagvormittag, gegen 10.20 Uhr, kam ein 33-jähriger slowenischer Staatsbürger mit seinem Auto auf der Rosentaler Bundesstraße (B91) in Lambichl/Bezirk Klagenfurt von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung in ein Bachbett, zwischen Bundesstraße und Bahngleise. Der 33-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Zugverkehr war vorübergehend beeinträchtigt

Während der Fahrzeugbergung war der Zugverkehr gesperrt beziehungsweise vorübergehend beeinträchtigt, heißt es seitens der Landespolizeidirektion. Im Einsatz standen weiters Kräfte der FF Maria Rain.