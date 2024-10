Schwer verletzt: Mann (59) stürzte von Leiter aus zwei Metern Höhe

St. Veit an der Glan

In der Gemeinde Liebenfels im Bezirk St. Veit an der Glan stürzte am heutigen Samstag gegen Mittag ein 59-Jähriger aus St. Veit von einer Leiter aus einer Höhe von circa zweieinhalb Metern auf den Boden.

Schwer verletzt ins UKH Klagenfurt

Der 59-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 11 in das UKH Klagenfurt gebracht.