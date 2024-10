Probealarm in Wien: 180 Sirenen heulten heute Mittag

Der Zivilschutzprobealarm in Wien war erfolgreich.

Veröffentlicht am 5. Oktober 2024, 15:19 / ©Montage: Canva/ Leser

Bei den Sirenen war die Auslösung bis auf zwei Sirenen erfolgreich. Aufgrund eines technischen Fehlers konnte das Kontaktformular zu den Sirenen nicht abgerufen werden. „An der technischen Behebung wird gearbeitet, wir bedauern diese technische Unterbrechung. Meldungen zur Hörbarkeit können aber noch direkt über die Seite mittels Kontaktlink bis 11. Oktober 2024 gemeldet werden“, so die Stadt Wien.

AT-Alert in Wien

Nach Informationen der Mobilfunknetzbetreiber wurden die Aussendungen der Testnachrichten bei AT-ALERT erfolgreich durchgeführt. Detailanalysen zu den Zahlen der erreichten Mobilfunkstationen werden im Laufe der kommenden Woche durchgeführt. In Wien können noch die Rückmeldungen zu AT-ALERT bis 11. Oktober 2024 hier bekannt gegeben werden.

©Leser So sieht die AT-Alert-Meldung in Wien aus.

Viele Rückmeldungen

Die Stadt Wien zieht Bilanz: „Bisher sind sehr viele Rückmeldungen aus der Bevölkerung zum Zivilschutzprobealarm eingegangen. Die Meldungen zu AT-ALERT sind natürlich wegen seines erstmaligen Einsatzes sehr hilfreich zur Überprüfung des Systems in Wien. Trotz des technischen Ausfalls der Kontaktseite zu den Sirenen sind viele Rückmeldungen über das Sirenentelefon eingegangen. Rückmeldungen über die Wahrnehmung der Signale sind noch bis 11. Oktober 2024 möglich.“

Wie kann man sich von AT-Alert abmelden?

Bei den ersten Rückmeldungen ist es laut der Stadt Wien auch zur Frage gekommen, wie man sich von diesem System abmelden kann. „Dazu muss gesagt werden, dass keine Telefonnummern bekannt sind, sondern nur an empfangsbereite Handys ausgesendet wird. Die Aussendung erfolgte über die Funkzellen der Mobilfunkbetreiber. Der endgültige Empfang ist auch vom Alter und dem entsprechenden Betriebssystem abhängig. Daher konnte es dazu kommen, dass Alarme am Handy nicht empfangen wurden“, merkt die Stadt an.