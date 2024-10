Nach Probealarm: 98,28 Prozent der Steiermark-Sirenen funktionierten

Am 5. Oktober 2024 fand in ganz Österreich der jährliche Zivilschutz-Probealarm statt.

Veröffentlicht am 5. Oktober 2024, 15:29 / ©Pixabay

Heute Samstag, dem 5. Oktober 2024, fand der jährliche bundesweite Zivilschutz-Probealarm statt. Zwischen 12 und 12:45 Uhr wurden in ganz Österreich nach dem Signal „Sirenenprobe“ die drei Zivilschutzsignale „Warnung“, „Alarm“ und „Entwarnung“ ausgestrahlt. Der Probealarm dient einerseits der Überprüfung der technischen Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems, andererseits soll die Bevölkerung mit diesen Signalen und ihrer Bedeutung vertraut gemacht werden. In der Steiermark haben 98,28 Prozent der Sirenen funktioniert mit 22 Ausfällen bei insgesamt 1.278 Sirenen. Wie viele Sirenen in Kärnten funktionierten? Mehr dazu hier: Nach Probealarm: 99,09 Prozent der Kärntner Sirenen funktionierten.

Testauslösung des Katastrophen-Warnsystems „AT-Alert“

Heuer erfolgte auch eine bundesweite Testauslösung des Katastrophen-Warnsystems „AT-Alert“ auf den Mobiltelefonen. Nach Informationen der Mobilfunknetzbetreiber wurden die Testnachrichten erfolgreich an die Mobiltelefone ausgesendet. Detailanalysen zu Zahlen der erreichten Mobilfunkstationen werden im Laufe der kommenden Woche durchgeführt. Mehr dazu hier: Höchste Warnstufe: Notfall-Alarm kommt bei Österreichern am Samstag aufs Handy.