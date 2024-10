Taxis in Wien bekommen ein neues Kennzeichen-Format

In Wien haben die Taxis ein neues Kennzeichen-Format.

Veröffentlicht am 5. Oktober 2024, 16:10 / ©pexels

Denn im bisherigen Format (W 1234 TX) sind keine Kennzeichen mehr frei. Daher werden der Endung TX Buchstaben vorangestellt, was Tausende neue Kennzeichen ermöglicht (W 123 ATX oder W 123 BTX). Dies entspricht dem Wunsch der Taxi-Innung, dass konzessionierte Wiener Taxis weiterhin sofort an der Endung TX erkennbar sind. In Zukunft wären fortlaufend Endungen wie CTX oder DTX möglich.

„Auf die Endung TX achten“

„Wer in Wien ein Taxi nimmt, soll auf die Endung TX achten – egal ob TX, ATX oder BTX“, erklärt Leopold Kautzner, Obmann der Wiener Taxi-Innung. „Damit ist garantiert, dass man mit einem geprüften Wiener Taxi-Unternehmen fährt. Der Lenker kennt die Stadt, seine Pflichten und die Rechte der Fahrgäste. Damit ist die hohe Qualität bei einer Taxifahrt in Wien garantiert.“

QR-Codes und Fahrgastrechte

Es ist seit Juli gesetzlich vorgeschrieben, dass alle Taxis Informationen mit den Fahrgastrechten und den Pflichten der Lenker anbieten. Dies geschieht sowohl über Info-Karten, ähnlich den Sicherheitshinweisen in Flugzeugen, als auch über QR-Codes, die in den Fahrzeugen angebracht sind. Darüber hinaus hat die Taxi-Innung ein Bewertungssystem eingeführt. Wer den QR-Code scannt, kann anonym für die Fahrt, den Fahrer und das Fahrzeug ein bis fünf Sterne vergeben. Wer möchte, dass die Beschwerdekommission der Taxi-Innung einen etwaigen Vorfall genauer unter die Lupe nimmt, muss seinen Klarnamen und eine gültige E-Mail-Adresse angeben. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Fotos zu Dokumentationszwecken hochzuladen.