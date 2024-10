Skifahren in Kärnten: So viel zahlst du heuer mehr

Im Sommer kann man in Kärnten die schönen Seen genießen und im Winter dann den Schnee auf den Bergen. Skifahren ist für viele ein Muss, doch mittlerweile auch ein teures Vergnügen. Wir haben uns die heurigen Preise der Kärntner Skigebiete angesehen.

Vorjahrespreise der Kärntner Skigebiete

Nicht mehr lange und der Winter naht. Somit steigt auch die Vorfreude für alle Wintersportfans. Die Preise der Skigebiete stehen bereits fest. Wir haben die Angebote der beliebten Destinationen Nassfeld, Turracher Höhe, Bad Kleinkircheim und Gerlitzen unter die Lupe genommen und auch mit den Vorjahrespreisen verglichen.

Überblick Saisonkarte VVK 2023/24 Saisonkarte 2023/24 Nassfeld 565 Euro 610 Euro Turracher Höhe 588 Euro 676 Euro Bad Kleinkirchheim 599 Euro 641 Euro Gerlitzen 543 Euro 572 Euro Die Saisonkartenpreise im Vorjahr

So viel kosten die Saisonkarten heuer in Kärnten

Die Preise der Saisonkarten sind ordentlich gestiegen, im Vergleich zum Vorjahr. So kostet ein Skipass beim Nassfeld (Nassfeld inkl. Weissbriach + Kötschach-Mauthen) im Vorverkauf (Oktober 2024 – 8. Dezember 2024) nun statt 565 Euro, satte 605 Euro. Bei der Gerlitzen steigt der Vorverkaufspreis nicht ganz so an, dort kostet die Karte von 9. September bis 10. Dezember 2024 582 Euro, das ist eine Steigerung von 39 Euro. Einen weiteren Überblick der heurigen Preise findest du in der Tabelle.

Überblick Saisonkarte VVK 2024/25 Saisonkarte 2024/25 Nassfeld 605 Euro 653 Euro Turracher Höhe 635 Euro (aktueller Preis) *noch nicht angegeben Bad Kleinkirchheim 650 Euro 696 Euro Gerlitzen 582 Euro 612 Euro Das sind die Preise für die Saisonkarten 2024/25

Findest du die Preise fürs Schifahren in Ordnung? Ja Nein, ist mir zu teuer mittlerweile Es geht so Ich gehe nie Skifahren Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Auch Tageskarten sind teurer

Auch bei den Tageskarten kommt es zu einer Preissteigerung. So kostete eine Tageskarte für Erwachsene in der Saison 2023/24 in Bad Kleinkirchheim 62 Euro. Heuer bezahlt man um 5 Euro mehr, nämlich 67 Euro. Auch beim Nassfeld zahlt man genau 5 Euro mehr. Allgemein eröffnen die meisten der Kärntner Skigebiete Anfang Dezember, so um den 6. herum.