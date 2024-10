Kunst & Design Markt in der Seifenfabrik: Kreativität erleben in Graz

Am 12. und 13. Oktober, verwandelt sich die historische Seifenfabrik in Graz erneut in eine Oase für Kunst- und Designbegeisterte. Beim Kunst & Design Markt präsentieren rund 160 Aussteller aus Österreich, Deutschland und ganz Europa ihre einzigartigen Kreationen. Besucher erwartet ein breites Spektrum an Produkten – von handgefertigtem Schmuck und individueller Kleidung bis hin zu stilvollen Möbelstücken und nachhaltigen Food-Produkten.

Kulinarische Genüsse und Kinderprogramm

Neben den kreativen Ständen gibt es auch kulinarische Genüsse von jungen Gastronomen, sowie Livemusik und einen Biergarten entlang der Mur, der für eine entspannte Atmosphäre sorgt. Auch ein Kinderprogramm wird angeboten wird. Der Eintritt beträgt 5 Euro für Erwachsene, Kinder bis 13 Jahre sind frei.