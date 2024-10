„Benji“ zu Tode gequält: Besitzer gesteht schreckliche Tat

Ein wahres Martyrium durchlebte die französische Bulldogge „Benji“. Sein Besitzer, der 38-jährige Wiener, rasierte ihm die Barthaare sowie das Fell ab. Mehr dazu in: Hund gequält: Besitzer (38) drehte komplett durch. Der 38-Jährige war kein Unbekannter. Er stand bereits im Oktober 2023 vor Gericht, da er seinen damaligen Hund vom Balkon geworfen haben soll. Der Prozess endete mit einem Freispruch. Im Juni sorgte dann „Benjis“-Fall für viel Aufregung in den Sozialen Medien, denn plötzlich fehlte von „Benji“ jede Spur – bis dann die Wahrheit ans Licht kam.

Tierschützer üben scharfe Kritik

Zahlreiche Tierschützer übten Kritik, unter anderem auch Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler: „Wenn der Täter letzten Herbst, als er seinen Hund vom Balkon geschmissen hat, nicht freigesprochen, sondern verurteilt worden wäre, hätte das Veterinäramt ein Tierhaltungsverbot verhängen können. Alle Indizien sprachen für seine Schuld.“ Nachbarn meldeten nach „Benjis“ Verschwinden, dass aus der Wohnung des Besitzers in Wien-Floridsdorf und später aus dem Müllraum des Wohnblocks ein auffälliger Geruch kam, wie der Verein Hundesuchhilfe damals auf Facebook verlautbarte.

Geständnis vor Gericht

Diese Woche musste sich der Wiener für die Tierquälerei und die schwere Körperverletzung gegen seine eigene Mutter vor Gericht verantworten. Schließlich legte er ein umfassendes Geständnis ab. Er habe „Benjis“ Fell abrasiert, weil er „Paranoia“ habe und dachte, dass der Hund „durch eine übernatürliche ferngesteuert“ sei, heißt es in dem Krone-Bericht. Schließlich machte er „Benjis“ Leben ein Ende und tauchte den Hund in einen Kübel Wasser ein, bis er ertrank. Den toten Körper entsorgte er wie Müll auf dem Müllplatz. Der Floridsdorfer war laut psychiatrischem Gutachter bei den Taten unzurechnungsfähig. Er leide an einer paranoiden Schizophrenie und konsumierte zusätzlich Cannabis. Der Prozess endete mit einer Verurteilung, der Wiener soll in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht werden.