Ausbildung mit Zukunft: Lehrberufe im Rampenlicht

Am Grazer Hauptplatz fand der „Tag der Lehrberufe“ statt, bei dem sich über 1.000 Jugendliche über Karrieremöglichkeiten mit Lehre informierten. Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner betonte die Bedeutung des dualen Ausbildungssystems: „Es ist ein internationales Erfolgskonzept und entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes.“ In Österreich gibt es derzeit 225 Lehrberufe, und allein in der Steiermark sind 1.350 Lehrstellen offen, wie das AMS kürzlich bekannt gab.

20 Unternehmen wurden präsentiert

Die Veranstaltung, die in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Steiermark und dem Regionalmanagement Steirischer Zentralraum organisiert wurde, präsentierte 20 Unternehmen und ihre vielfältigen Lehrberufe. Von Elektrotechnik über Labortechnik bis hin zu Friseuren konnten die Jugendlichen an den Werkboxen direkt ausprobieren, was die verschiedenen Berufe bieten. Auch die Beratung durch das AMS-BerufsInfoZentrum, das TalentCenter und die WKO war vor Ort, um wichtige Informationen und Orientierungshilfen zu bieten. „Wir müssen die Talente unserer jungen Menschen gezielt fördern, um langfristig ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort zu bleiben,“ so Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl.