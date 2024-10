Klimabonus 2024: Deswegen hast du ihn noch nicht bekommen

Anfang September wurde der Klimabonbus 2024 an alle Anspruchsberechtigten überwiesen. Das waren rund 7,84 Mio. Überweisungen. Doch einige Personen haben das Geld noch nicht erhalten, woran liegt das und was kann man tun, wenn man den Bonus nicht erhalten hat?

Klimabonus wurde Anfang September österreichweit überwiesen

Bis zu 290 Euro bekommst du vom Staat in Form des Klimabonus 2024. Abhängig ist das von deinem Wohnort, aber auch von anderen Dingen. Anfang September wurde mit der Auszahlung begonnen. „Die Überweisungen dieser ersten Auszahlungswelle sind abgeschlossen!“, erklärt Samson Sandrieser-Leon, Pressesprecher des Bundesministeriums für Klimaschutz auf Anfrage von 5 Minuten. „Die Briefzustellung erfolgt noch bis Ende Oktober. Im Zuge der endjährigen Auszahlungswelle, im Frühjahr 2025, werden jene Personen ausbezahlt, die umgezogen und zugezogen sind oder ihr Konto während der Auszahlungsphase geschlossen haben“, sagt er.

Hast du den Klimabonus 2024 schon bekommen? Ja, hab ihn schon am Konto Ja, hab ihn per Brief bekommen Nein, noch nicht Ich hab noch nicht nachgeschaut Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Warum hast du deinen Klimabonus noch nicht bekommen?

Das kann mehrere Gründe haben. Solltest du im ersten Halbjahr umgezogen sein, erst nach Österreich gezogen sein oder dein Kind erst im zweiten Halbjahr geboren wurde, dann bekommst du deinen Klimabonus erst mit der Auszahlung im Frühjahr 2025. Auch wenn du keine Kontodaten beim Finanzamt angegeben hast, musst du dich noch etwas gedulden, denn dann kommt dein Bonus in Form von Gutscheinen und diese werden noch bis Ende Oktober 2024 versendet. „Die derzeitig stattfindende Postzustellung der RSa-Briefe verläuft problemlos“,heißt es seitens des Ministeriums. Es gibt aber auch Personen, die gar keinen Klimabonus bekommen.

Was tun, wenn ich meinen Klimabonus nicht bekomme?

„Der Klimabonus wird bis zum Frühjahr 2025 ausbezahlt. Die unterjährige Auszahlung des Klimabonus 2024 läuft noch bis Ende Oktober. Personen, die im ersten Halbjahr umgezogen sind oder ihr Konto in der Auszahlungsphase geschlossen haben, werden im Zuge der endjährigen Auszahlung im Frühjahr 2025 ausbezahlt. Sollte bei Anspruchsberechtigten der Klimabonus bis dann noch nicht angekommen sein, kann man sich bei der Klimabonus-Hotline melden“, sagt das Ministerium auf Anfrage, was man tun kann, wenn man den Klimabonus nicht bekommen hat. Solltest du dieses Jahr aber nicht umgezogen sein und das Geld weder per Überweisung oder Post bekommen haben, kannst du dich auch schon früher bei der Servicehotline unter 0800 8000 80 melden.

Diese Personen bekommen weniger Klimabonus

Einige Menschen werden in diesem Jahr beim Klimabonus geringere Beträge erhalten. Dies betrifft insbesondere Personen mit einem Bruttogehalt, das einen bestimmten Betrag überschreitet. „Um die soziale Gerechtigkeit zu fördern, wird in diesem Jahr festgelegt, dass der Klimabonus für Jahreseinkommen über 66.612 Euro versteuert werden muss. In diesem Fall wird der Klimabonus zur Berechnungsgrundlage der Einkommensteuerveranlagung hinzugerechnet“, informierte das Klimaministerium in einer Mitteilung.