Neue Folgen: „Unser Hof – mit Cheyenne und Nino“ zeigt steirisches Landleben

Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits auf ihrem Hof in Dobl: In der zweiten Staffel verfolgen sie ihre Vision, edles Wagyu-Fleisch zu züchten und neue Hofprojekte umzusetzen.

Veröffentlicht am 5. Oktober 2024, 18:12 / © xEventpressxGolejewskix / Imago

In Dobl bei Graz, einem Ort in der Steiermark, geht das Abenteuer von Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits in die nächste Runde. „Unser Hof – mit Cheyenne und Nino“: Das Jungbauernpaar verfolgt seine ehrgeizigen Pläne weiter.

Große Pläne am steirischen Hof:

Die Zuschauer dürfen sich auf spannende Entwicklungen freuen, denn Cheyenne und Nino haben Großes vor: Sie wollen eine exklusive Goldlabel-Marke für ihr hochwertiges Fleisch gründen und eine neue Rinderrasse züchten, eine Mischung aus Chianina- und Wagyu-Rindern. Um sich das nötige Wissen anzueignen, reisen sie in der ersten Folge nach Japan, wo sie die Zucht der edlen Wagyu-Rinder aus nächster Nähe kennenlernen.

Weitere Projekte am Hof

Neben den Plänen zur Rinderzucht gibt es weitere Projekte auf dem Chianinahof: Cheyenne wünscht sich Hühner, ein Hofladen ist in Planung und auch die Umgestaltung des Gartens steht bevor. Doch der Alltag auf dem Hof ist nicht immer leicht. Besonders der Bau eines modernen Stalls für rund eine halbe Million Euro und gesundheitliche Rückschläge fordern das Paar. Die erste Folge der neuen Staffel wird heute Abend um 21.50 Uhr auf Sky One ausgestrahlt. Hier eine kleine Trailer-Vorschau: