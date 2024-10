Über 100 Mann im Einsatz: Brand in Werkstatt

Am Nachmittag

Medienberichten zufolge kam es am Samstagnachmittag, 5. Oktober 2024 in St. Johann im Pongau zu einem Brand in einer Werkstatt. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus St. Johann, Schwarzach und Bischofshofen waren vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen. Aufgrund der Brandausmaße wurde Alarmstufe 3 ausgerufen. Auf der Webseite der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann im Pongau wird bestätigt: „15.13 Uhr: Wir sind gerade im Einsatz“

Wohnhaus und zwei Autos konnten gerettet werden

Das Feuer brach im Dachbereich einer Garage aus. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnten das angrenzende Wohnhaus sowie zwei Autos vor den Flammen gerettet werden. Um das Feuer unter Kontrolle zu bringen, musste das Dach geöffnet werden, und die Wasserversorgung erfolgte aus der nahegelegenen Salzach. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

