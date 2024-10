Kostenlose Finanzworkshops anlässlich des Equal Pay Day in Kärnten 2024

Veröffentlicht am 5. Oktober 2024, 18:48 / ©Montage Canva/ Shutterstock

Frauen arbeiten ab 30. Oktober statistisch gesehen gratis*: Das Referat für Frauen und Gleichstellung bietet daher im November 2024 wieder die Workshopreihe „Finanzielle Zukunft ohne Lücken“ an. Bei Online- und Präsenzveranstaltungen begleitet Steuerberaterin Ingrid Gritschacher Anfängerinnen und auch fortgeschrittene Teilnehmerinnen maßgeschneidert auf dem Weg in eine Zukunft ohne finanzielle Lücken. Der Equal Pay Day zeigt an, wie viele Tage Frauen aufgrund der geschlechtsspezifischen Einkommenslücke statistisch gesehen gratis arbeiten.

Ursachen der Ungleichheiten

Segregation des Arbeitsmarktes – bildet die Ungleichheit der Gesellschaft am Arbeitsplatz ab: Die Berufswahl und Erwerbstätigkeit von Frauen und Männern unterscheiden sich stark nach Branchen. Berufe, in denen überwiegend Frauen tätig sind, werden oft unterdurchschnittlich bezahlt.

– bildet die Ungleichheit der Gesellschaft am Arbeitsplatz ab: Die Berufswahl und Erwerbstätigkeit von Frauen und Männern unterscheiden sich stark nach Branchen. Berufe, in denen überwiegend Frauen tätig sind, werden oft unterdurchschnittlich bezahlt. Gestaltung und Verlauf der Erwerbsbiographien: Es gibt immer noch Unterschiede zwischen typisch „männlichen“ und „weiblichen“ Berufsbildern. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wobei Frauen nach wie vor überwiegend Sorgearbeit übernehmen.

Es gibt immer noch Unterschiede zwischen typisch „männlichen“ und „weiblichen“ Berufsbildern. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wobei Frauen nach wie vor überwiegend Sorgearbeit übernehmen. Erwerbsunterbrechungen: Familienbedingte Erwerbsunterbrechungen führen oft zu Karriere- und Gehaltsknicks. Während sich das Gehalt von Frauen und Männern zu Beginn der Karriere ähnlich entwickelt, stagniert das Einkommen von Frauen später, während das der Männer weiter steigt. Zudem entscheiden sich Frauen nach der Familiengründung häufiger für Teilzeitarbeit, die negative Auswirkungen auf Aufstiegschancen und Verdiensthöhe hat.

Finanziell unabhängig werden

Es beginnt mit Stärkung durch Finanzwissen und dies vermittelt in weiterer Folge ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität. Das Verständnis und die Verwaltung der eigenen Finanzen ist für alle wichtig, doch für Frauen – ob alleinstehend, verheiratet, mit und ohne Kinder – hat dies noch größere Bedeutung, da oft traditionelle Rollenbilder vorherrschen und Frauen nach wie vor mehr unbezahlte Sorgearbeit (Haushalt, Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen) übernehmen. Die Strukturierung der finanziellen Gegebenheiten und das Wissen, dass Sie die Kontrolle über Ihr finanzielles Wohlergehen und Ihre Zukunft haben, vermittelt ein Gefühl von Stolz und Selbstvertrauen. Melde dich noch heute zu einem der Finanzworkshops an.