So will Thomas Brezina seiner verstorbenen Mutter gedenken

„Die Patenschaft ist in Erinnerung an meine Mutter, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte und Kattas zu ihren Lieblingstieren gezählt hat“, erklärt Kinder- und Jugendbuchautor Thomas Brezina. Er hat sich für den neugierigen Katta „Max“ aus der Madagaskaranlage im Haus des Meeres entschieden. Brezina ist dem Haus des Meeres seit Jahrzehnten in Freundschaft verbunden: Er war schon mit Tom Turbo, Forscherexpress und vielen anderen seiner Formate vor Ort. Außerdem: „Ich möchte damit meine Hochachtung vor dem Haus des Meeres und seinem Team ausdrücken, das durch die Vielfalt der Tiere und den persönlichen Einsatz viel für ein besseres Verständnis zwischen Mensch und Tier getan hat und immer weiter tut.“

©Haus des Meeres/ Dominik Moser | Der neugierige „Max“ hat Brezinas Herz für sich gewonnen. ©Haus des Meeres/ Dominik Moser | Thomas Brezina und Katta Max waren sich von Anfang an sympathisch. ©Haus des Meeres/ Dominik Moser | Zoodirektor Dr. Michael Mitic freut sich über das Wiedersehen mit dem zweifachen Paten. Die Piranhas zählen bereits zu Brezinas Patentieren.