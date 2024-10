Vom Dichter zum Mörder: Jack Unterweger-Doku im Fernsehen

Jack Unterweger, ein berüchtigter österreichischer Serienmörder, wurde in den 1990er Jahren durch seine kriminelle Vergangenheit berühmt-berüchtigt. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis 1990, wo er für einen Mord in der Steiermark einsaß, etablierte er sich in Wien als gefeierter Schriftsteller und Reporter, bevor er erneut wegen einer Mordserie an Personen aus der Prostitution ins Visier der Ermittler geriet. In Graz wurde er schließlich verhaftet und verurteilt, was seiner kriminellen Karriere ein Ende setzte.

Der „Häfenpoet“ im Fokus

Am Samstag, dem 12. Oktober 2024, strahlt ORF III ab 20.15 Uhr „Jack Unterweger: Der Häfenpoet“ aus, die das Leben und die Taten des berüchtigten österreichischen Serienmörders beleuchtet, der einst als gefeierter Schriftsteller galt.