Das ändert sich beim Ärzte-Bereitschaftsdienst

In Tirol gibt es eine Änderung beim Ärzte-Bereitschaftsdienst.

Veröffentlicht am 5. Oktober 2024, 19:35

Für alle Tiroler Allgemeinmediziner mit ÖGK-Vertrag – außerhalb Innsbrucks – ist der Bereitschaftsdienst verpflichtend. Währenddessen sind die Ärzte telefonisch erreichbar, fast alle bieten überdies Notordinationszeiten an, zu welchen die Patienten kommen können. Bislang handelte es sich dabei um 24-Stunden-Dienste, der allgemeinmedizinische Bereitschaftsdienst stand an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 7 bis 7 Uhr des Folgetages zur Verfügung. Zudem gab es einen Vorfeiertagsdienst, der am Tag vor einem Feiertag um 20 Uhr startete.

Bereitschaftsdienst verkürzt

Seit 1. Oktober 2024 gilt eine Dienstzeitverkürzung auf 9 bis 21 Uhr, der Vorfeiertagsdienst entfällt ab sofort. Um die Versorgung der Bevölkerung auch außerhalb der neuen Dienstzeiten zu gewährleisten, hätten sich zahlreiche Tiroler Allgemeinmediziner bereit erklärt, auch weiterhin den Bereitschaftsdienst freiwillig in den nun unbesetzten Zeiten von 21 bis 9 Uhr aufrechtzuerhalten. Die jeweiligen Notordinationszeiten sind wie bisher über die Website der Ärztekammer für Tirol abrufbar.

Müssen Ärzte Dienst aus eigener Tasche bezahlen?

„Der Bereitschaftsdienst ist ein überaus wichtiger Dienst, der die Versorgung in vielen Regionen garantiert. Wir haben hierfür eine Finanzierung außerhalb des Honorarvolumens für alle Ärzte gefordert. Die entsprechende Forderung wird bis dato jedoch von der ÖGK abgelehnt. Sie will hierfür keine Finanzierung für die Versorgung der Tiroler Bevölkerung zur Verfügung stellen“, sagt Dr. Momen Radi, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte in Tirol. „Dies würde aber bedeuten, dass die Ärzte diesen Dienst aus dem eigenen Topf des gedeckelten Honorarvolumens und damit eigentlich selbst bezahlen müssten“, ergänzt Dr. Stefan Kastner, Präsident der Ärztekammer für Tirol.