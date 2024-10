23-Jähriger täuscht Straftat an eigenem Auto vor, um von sich abzulenken

Veröffentlicht am 5. Oktober 2024, 19:51 / ©Montage: Canva Pro

Polizeibeamte in Hermagor forschten einen 23-jährigen Mann aus dem Bezirk Hermagor aus. Der Mann entfernte im August die Radmuttern eines PKWs einer Frau und stahl die Kennzeichen. Weitere polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Mann dieselbe Tat an seinem eigenen Auto vortäuschte, um von sich abzulenken. Während der Einvernahme verwickelte sich der Mann in Widersprüche. Er legte schließlich ein umfassendes Geständnis ab. Nach Abschluss der Erhebungen wird er angezeigt.