Sohn bedroht Vater mit dem Umbringen und sticht Reifen mit Messer auf

In einem Einfamilienhaus im Bezirk Spittal/Drau kam es am 5. Oktober gegen 8 Uhr, zu einem Streit zwischen einem 23-jährigen Mann und seinem 57-jährigen Vater. Dabei bedrohte der 23-Jährige seinen Vater mit dem Umbringen, beschädigte Teile des Hausinventars und stach mit einem Messer den Reifen am Auto seines Vaters auf.

Der 23-Jährige wurde auch der Polizei gegenüber aggressiv

Der 23-Jährige, der sich auch gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten aggressiv verhielt, wurde festgenommen und gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird nach Abschluss weiterer Erhebungen zur Anzeige gebracht.