Austria Wien sichert sich 2:1-Sieg gegen GAK

Veröffentlicht am 5. Oktober 2024, 20:02 / ©www.austria.wien

Austria Wien beendet mit einem 2:1-Heimsieg gegen den GAK ihre Sieglos-Serie. Der Führungstreffer fiel bereits in der 24. Minute, als Fitz (Austria Wien) per Elfmeter zum 1:0 verwandelte. Doch der GAK kam durch ein unglückliches Eigentor von Galvao (Austria Wien) in der 51. Minute zum Ausgleich.

Dritter Liga-Heimsieg für Austria Wien

Am Ende entschied ein weiteres Eigentor das Spiel zugunsten der Wiener in der 70. Minute. Austria Wien sichert sich damit den dritten Liga-Heimsieg.