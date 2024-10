Schwer verletzt: Motorradlenker wurde gegen Leitschiene geschleudert

Veröffentlicht am 5. Oktober 2024, 20:18 / ©ÖAMTC

Am 5. Oktober nachmittags, fuhren zwei befreundete deutsche Lenker im Alter von 58 und 60 Jahren mit ihren Motorrädern auf der Friesacher Bundesstraße (B 317) in Richtung Klagenfurt. In Friesach, Bezirk St. Veit/Glan, prallte der 58-jährige Lenker des hinteren Motorrades aus bisher unbekannter Ursache gegen das vordere Motorrad.

Schwer verletzt

Der 58-Jährige kam zu Sturz und wurde in weiterer Folge gegen die Leitschiene und zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 11 in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Der zweitbeteiligte 60-jährige Lenker des vorderen Motorrades kam nicht Sturz und blieb unverletzt. Die B 317 musste für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme gesperrt werden.