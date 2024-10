Wie schön: Kids des SOS Kinderdorf wurden ins Kino eingeladen

Ein gemeinsamer Kinobesuch organisiert vom Verein „Soldaten mit Herz“ in Kooperation mit der Aktion „Die Theatertanten“ von „Nestwärme Österreich“. Über 15 Kinder und ihre Betreuer erlebten an diesem Tag nicht nur den spannenden Film „Ich: Einfach unverbesserlich 4“ , sondern vor allem eine Zeit voller Gemeinschaft und Freude. Ein emotionaler Nachmittag, der allen Beteiligten lange in Erinnerung bleiben wird.

Imrana Jashari, Vizepräsidentin von „Soldaten mit Herz“, freut sich über den gelungenen Tag:

„Es ist uns ein Herzensanliegen, Kindern, die es im Leben schwerer haben, unvergessliche Momente zu schenken. Heute konnten wir ihnen die Möglichkeit bieten, das Kinoerlebnis in der Gemeinschaft zu genießen, und es war einfach wundervoll zu sehen, wie die Kinder mit strahlenden Augen, unbeschwert und voller Freude die Zeit genossen haben. Dafür setzen wir uns ein – Zeit und Erinnerungen zu schaffen.“

©Soldaten mit Herz. Es war für alle ein toller Tag.

Auch Stefan Konrad von „Die Theatertanten“ betont die Bedeutung gemeinsamer kultureller Erlebnisse:

„Kultur gemeinsam zu erleben – das ist das Ziel der Theatertanten. Wir leben in einem Land, in dem Kultur ein hohes Gut ist, und es ist uns wichtig, diese auch gemeinsam zu genießen. Das bedeutet nicht nur, zusammen zu sitzen und einen Film zu schauen, sondern davor und danach ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und die Gemeinschaft zu spüren. So schaffen wir ein warmes Herz und Zusammenhalt für groß und klein.“ Marianne, Betreuerin des SOS-Kinderdorfes Moosburg, hebt die Freude der Kinder hervor: „Die gemeinsame Aktivität bedeutet den Kindern unglaublich viel. Es ist eine Auszeit vom Alltag und eine Möglichkeit, das zu erleben, was andere Kinder und Familien oft selbstverständlich tun – einfach mal ins Kino zu gehen. Das ist für viele nicht leistbar, aber heute konnten die Kinder einen Kinobesuch in vollen Zügen genießen. Die Freude war riesig, und wir bedanken uns von Herzen bei „Soldaten mit Herz“ und den Theatertanten für dieses Erlebnis.“