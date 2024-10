Bursche in Wiener Freibad missbraucht? Fall nimmt überraschende Wende

In dem Fall eines mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs in Wien gibt es eine Wende.

In dem Fall eines mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs in Wien gibt es eine Wende.

5 Minuten berichtete damals über den Fall: Sex-Attacke in Freibad: Bub (13) missbraucht. Der 50-jährige Mann soll in einer Dusche des Wiener Stadionbads den Jugendlichen gezwungen haben, sexuelle Handlungen erst an sich selbst und dann an ihm vorzunehmen. Außerdem habe er den 13-Jährigen mit dem Umbringen bedroht. Andere Badegäste griffen ein und hielten den mutmaßlichen Sextäter bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Beschuldigter ist fast vollständig blind!

Seit jenem Tag sitzt der 50-Jährige in Untersuchungshaft, die nach über eineinhalb Monaten beendet wurde. Der Beschuldigte befindet sich wieder auf freiem Fuß. Der Grund: Es besteht kein dringender Verdacht mehr gegen den Mann. Denn laut Gutachten ist der Mann auf einem Auge vollständig blind, auf dem zweiten Auge hat er ebenso nur mehr ein Vierzigstel seines Sehvermögens. Er hätte somit das Alter des Burschen nicht erkennen können. Wie sein Verteidiger in einem Krone-Bericht betont, sei der Vergewaltigungsvorwurf angesichts des Sehvermögens des Beschuldigten nicht sehr plausibel. Außerdem sei laut DNA-Gutachten kein Genmaterial des Jugendlichen auf dem 50-Jährigen gefunden worden.

Wird aus dem „Täter“ ein Opfer?

Der Verteidiger geht davon aus, dass der Fall eingestellt werde, noch bevor es zu einem Prozess komme. Derzeit laufen die Ermittlungen aber noch. Nun die weitere Wende: Der 50-Jährige könnte in einem anderen Verfahren als Opfer behandelt werden. Denn als ihn die Badegäste losgingen und ihn festhielten, wurde der Mann verletzt. Sieben Rippen wurden ihm bei dem Tumult gebrochen. Angezeigt habe er den Vorfall aber noch nicht.