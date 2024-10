Sonniger Sonntag mit Nebelfeldern am Vormittag in der Steiermark

Am Sonntag erwartet uns in vielen Teilen der Steiermarkein überwiegend sonniger Herbsttag, wobei der Vormittag vor allem in den Niederungen von regionalen Nebel- oder Hochnebelfeldern geprägt sein könnte. Laut GeoSphere Austria zeigt sich jedoch bereits in den Bergen die Sonne ab den frühen Morgenstunden in voller Kraft. „Im Tagesverlauf setzt sich dann überall sehr sonniges Wetter durch“, so der Wetterdienst. Lediglich im Osten könnte es etwas länger trüb bleiben.

Bis zu 17 Grad

Der Wind bleibt überwiegend schwach und weht aus nördlichen Richtungen.. Die Temperaturen starten am Morgen kühl mit Werten zwischen 3 und 7 Grad. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen auf angenehm milde 13 bis 17 Grad an.