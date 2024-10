Produktrückruf: Dieser Kinderwagen kann zur Gefahr für dein Kind werden

Veröffentlicht am 5. Oktober 2024, 21:03 / ©Montage Jollyroom GmbH & Canva Pro

Jollyroom ruft im Namen des Lieferanten Twistshake den Kinderwagen Twistshake Tour zurück. Beide Seiten des Kinderwagenrahmens können bei der Verwendung brechen. Dadurch kann es zu Verletzungen kommen, zum Beispiel wenn das Kind dadurch aus dem Wagen fällt oder sich den Kopf stößt.

So kannst du überprüfen, ob dein Kinderwagen betroffen ist

Die betroffenen Kinderwagen können durch eine individuelle ID-Nummer identifiziert werden. Kunden werden gebeten, die ID-Nummer am Kinderwagen zu kontrollieren und so zu prüfen, ob der Wagen zur betroffenen Gruppe gehört. Die ID-Nummer ist auf dem Pflegeetikett am Produkt und auf der Produktverpackung zu finden. Sollte der Kinderwagen keine der untenstehenden ID-Nummern tragen, kann er laut Hersteller weiterverwendet werden. Wenn doch, sollen Kunden über die folgende E-Mail-Adresse Kontakt mit Twistshake aufnehmen: [email protected].

Die betroffenen ID-Nummern: Artikel: Kinderwagen Twistshake Tour

ID-Nummern: 210405, 210620, 210825, 230115, 230930, 220405, 220620, 231130, 230825, 230608, 240115, 220820, 231028, 220430, 230520, 231220, 220915, 220720 Wenn der Twistshake Tour eine der oben aufgelisteten ID-Nummern trägt oder du die ID-Nummer nicht findest, sollte das Produkt ab sofort nicht mehr verwendet und Twistshake kontaktiert werden, um weitere Instruktionen zur Reparatur des Produkts zu erhalten.

Die E-Mail sollte die folgenden Informationen enthalten: Vor- und Nachnamen

Telefonnummer

Vollständige Adresse

Bestellnummer

Dass der Kinderwagen bei Jollyroom gekauft wurde