Sonntagswetter in Kärnten: Die Sonne setzt sich durch

Am Sonntag scheint in ganz Kärnten im Laufe des Tages die Sonne.

Veröffentlicht am 5. Oktober 2024, 21:56 / ©Daniel Schöffmann

Toll, endlich meldet sich die Sonne in Kärnten retour. Denn am Sonntag wird es unter Hochdruckeinfluss von Westen her zunehmend sonnig. Und es wird wärmer.

Am Nachmittag lacht die Sonne vom Himmel

„Bis zum Vormittag halten sich aber noch einige Hochnebelfelder, vor allem im Klagenfurter Becken ist es bis Mittag oft trüb. Am Nachmittag setzt sich überall die Sonne durch“, wissen die Wetterexperten der GeoSphere. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 16 Grad.