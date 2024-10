Wohnungsbrand in Weiz fordert Schwerverletzten: 8 Personen evakuiert

Wie die Stadtfeuerwehr Weiz berichtet, sei man kurz vor 22 Uhr zu einem Wohnhausbrand in der Marburgerstraße alarmiert worden – das war nur etwa 300 Meter vom Feuerwehrhaus entfernt. Beim Eintreffen am Einsatzort konnte man bereits dichten Rauch aus einem der Fenster im Erdgeschoß wahrnehmen, unverzüglich hat man die Erkundung des Gebäudes under schwerem Atemschutz gestartet. Eine Person war noch in der Brandwohnung, es handelte sich um einen 60-jährigen Weizer. Er wurde schwer verletzt aus der Wohnung gerettet.

„Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden“

Zudem hat die Feuerwehr noch sieben weitere Bewohner mittels Brandfluchthauben aus dem verrauchten Gebäude gerettet und ins Freie gebracht, auch die Teleskopmastbühne kam zum Einsatz. Einsatzleiter Abschnittsbrandinspektor Christian Lechner erklärt: „Das Feuer konnte durch den Atemschutztrupp rasch unter Kontrolle gebracht werden und blieb auf eine Wohnung beschränkt.“

Vizebürgermeister von Weiz machen sich Bild der Lage vor Ort

Danach musste das Gebäude noch mittels zweier Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht werden, in Absprache mit der Polizei wurde die betroffene Wohnung anschließend noch ausgeleuchtet und Brandgut entfernt. Der Einsatz konnte nach rund zweieinhalb Stunden beendet werden. Vor Ort waren neben der Feuerwehr, der Polizei und dem Roten Kreuz auch die beiden Vizebürgermeister Oswin Donnerer und Monika Langs, die sich ein Bild der Lage machten.