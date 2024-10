Wien glänzt bei Readers‘ Choice Awards 2024: Beliebteste Stadt Europas

Wien ist als Stadt in Amerika sehr beliebt.

Veröffentlicht am 6. Oktober 2024, 06:30 / ©5 Minuten

Bei den „Readers‘ Choice Awards“ 2024 konnte Wien sowohl in den USA als auch in der britischen Ausgabe des Magazins Spitzenplätze belegen. In der Kategorie der Städte mit mehr als einer halben Million Einwohnerwurde Wien von den amerikanischen Lesern zur beliebtesten europäischen Stadt im globalen Ranking gewählt, das von Tokio, Singapur, Sydney und Kapstadt angeführt wird. Wien erreichte den 5. Platz, während Städte wie Vancouver, Madrid, Kopenhagen, Montreal und London die Top-10 komplettieren.

Dritter Platz in Großbritannien

In der britischen Ausgabe, die sich auf die besten Städte Europas konzentriert, schaffte es Wien auf den dritten Platz, hinter Valencia und Stockholm. Es folgen Städte wie Berlin, Mailand, Budapest, Madrid, Paris, Palma und Sevilla.

Exzellente Standortbestimmung

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke betont: „Auszeichnungen wie diese sind eine exzellente Standortbestimmung für die Destination und Beleg, dass Wien bei Luxusreisenden zu den weltweiten Top-Zielen gehört. Ganz im Sinne unserer Visitor Economy Strategie unterstützt das aktuelle Ranking unsere Bemühungen, die Wertschöpfung im Tourismus zu erhöhen, Arbeitsplätze zu schaffen und Qualitätstourismus zu fördern – im Sinne unserer Gäste, aber auch und vor allem der hier in Wien lebenden Menschen.“

Auch eine Verpflichtung

Tourismusdirektor Norbert Kettner sieht in Wiens Spitzenplatzierung sowohl Grund zur Freude als auch eine Verpflichtung: „Wiens Top-Platzierung ist Grund zur Freude, aber zugleich Auftrag für den WienTourismus, weiterhin kulturaffine und ausgabefreudige Zielgruppen anzusprechen – den Kollegen in Tokio gratuliere ich herzlich zum weltweit 1. Platz. Es zeigt, welche Bedeutung der Anbindung an internationale Verkehrswege, insbesondere der Fernmärkte, und der hochwertigen Weiterentwicklung des Tourismusstandortes Wien zukommt. Auch im Leser-Ranking der besten Luxushotels finden sich Wiens High-End-Angebote wieder – eine Auszeichnung für die gesamte Destination“