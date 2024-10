Bewusstlos geschlagen: Streit vor Klagenfurter Disko eskaliert

Ein Klagenfurter wurde vor eine Disko in der Nacht auf Sonntag bewusstlos geschlagen.

Veröffentlicht am 6. Oktober 2024, 06:41

Ein 20-jähriger Klagenfurter wurde nach einem Streit in einer Diskothek in der Kärntner Landeshauptstadt in der Nacht auf heute, gegen 4 Uhr, vor dem Lokal von mehreren Unbekannten attackiert und geschlagen, wie die Polizei berichtet. Er wurde bewusstlos und musste verletzt ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Derzeit gibt es noch keinen Hinweis auf die Täter, weitere Ermittlungen seitens der Polizei werden nun geführt.