Steht der Bau der Josef-Huber-Unterführung kurz bevor?

Die geplante Josef-Huber-Unterführung in Graz: Ein umstrittenes Projekt, das trotz neuer Klimaziele und Mobilitätsstrategien möglicherweise bald realisiert wird.

Veröffentlicht am 6. Oktober 2024, 07:03 / ©Screenshot: Google Streetview

Die Debatte um die Josef-Huber-Unterführung sorgt weiterhin für Diskussionsstoff in der Grazer Stadtpolitik. Ein Projekt, das bereits in den frühen 2000er Jahren angestoßen wurde, steht nun im Fokus aufgrund von Verzögerungen und einer erneuten Überprüfung im Lichte der aktuellen Klima- und Mobilitätsziele der Stadt. Die Stadt Graz meint in einer Presseaussendung: „Fakt ist: Die Josef-Huber-Unterführung ist ein Projekt aus den frühen 2000er Jahren und war die Grundlage für die Erschließung des Gebietes Reininghaus“.

Politische Beschlüsse und Verzögerungen

Obwohl das Projekt bereits seit Jahren geplant sei, habe eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts im Dezember 2022 eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich gemacht. Diese Entscheidung habe im Januar 2023 Rechtskraft erlangt. Infolge dieser Entscheidung sei es notwendig gewesen, die Planungen zu überarbeiten und ein Übereinkommen mit der Marienhütte abzuschließen. Ein frühestmöglicher Baubeginn Ende 2024 sei damals als realistisch eingeschätzt worden. Laut politischer Vertreter habe der Stadtrechnungshof laufende Kontrollen durchgeführt, und aufgrund einstimmiger Beschlüsse des Gemeinderats, die sich an den Klima- und Mobilitätszielen der Stadt orientieren, sei eine erneute Prüfung des Projekts im Sinne der Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit als unumgänglich betrachtet worden. Zwei eingeholte Rechts- und Mobilitätsgutachten hätten jedoch bestätigt, dass Alternativen nicht realisierbar seien, weshalb die ursprüngliche Planung wohl die einzig umsetzbare Option bleiben dürfte.

Vizebürgermeisterin: „Pflicht zur Prüfung des Projekts“

Verkehrsstadträtin und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner betonte, dass sie es als ihre Pflicht betrachtet habe, das kostspielige Projekt im Hinblick auf die neuen Klima- und Mobilitätsziele zu überprüfen. „Nun sei klar, dass die Unterführung wohl gebaut werden müsse, auch wenn sie den aktuellen Zielen widerspreche“, so Schwentner. Sie verwies darauf, dass in der Vergangenheit keine ausreichenden budgetären Vorkehrungen getroffen worden seien und auch keine Alternativen geprüft worden wären. Dennoch sehe Schwentner die Zukunft im Fokus und erklärte, dass das Projekt im Sinne der Anwohner:innen von Reininghaus und Gries möglichst zukunftsorientiert umgesetzt werden solle.

Unterstützung von Stadträtin Claudia Schönbacher

Stadträtin und KFG-Obfrau Claudia Schönbacher äußerte sich positiv zum Bau der Unterführung und kritisierte die Verzögerungen, die ihrer Meinung nach durch die erneute Überprüfung entstanden seien. Sie sehe in der Unterführung die einzige Möglichkeit, die Verkehrsanbindung an das Reininghaus-Gebiet zu gewährleisten. Ein vollständiges Verkehrskonzept sei zwar wünschenswert, doch angesichts der aktuellen Überlastung des Griesplatzes und der vielen Baustellen in der Stadt sei es notwendig, eine Lösung wie die Unterführung zeitnah umzusetzen.