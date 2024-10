„Handyterror“: Das halten die Kärntner vom Notfall-Alarm am Handy

Diese Warn-Nachrichten sind am Samstag, kurz vor Mittag, auf Handys in ganz Österreich gekommen.

Bereits seit einigen Wochen finden immer wieder Testläufe des neuen Notfall-Systems mit dem klingenden Namen „AT-Alert“ statt. Dieses soll die Österreicher künftig per Handy im Notfall warnen, so der Plan. Am gestrigen Samstag, 5. Oktober, hat man ihn nun erstmals auch österreichweit ausgetestet. Beinahe gleichzeitig mit der Sirenenprobe – kurz vor 12 Uhr und kurz vor 13 Uhr – haben die Österreicher dabei je eine Nachricht erhalten, die „extreme Gefahr“ ankündigt und in weiterer Folge eine Stunde später Entwarnung gegeben hat.

„Die Nachricht war nicht erschreckend…“

Nicht allen 5 Minuten-Lesern hat die Nachricht aber gefallen. Einer spricht sogar von „Handyterror“. Gegenüber 5 Minuten hat gestern bereits eine Leserin gemeint: „Ich war kurz unter Schock.“ Grund dafür sei vor allem der Ton gewesen, den das Handy bei dem Alarm macht – sofern man den Ton dafür aktiviert hat. Auch eine weitere Leserin meint: „Die Nachricht war nicht erschreckend, nur der Ton.“ Eine andere Leserin wieder sei richtig erschrocken, sie habe geglaubt, ihr Handy explodiere.

„Hätte das eigentlich klingeln sollen?“

Wieder andere Leser hatten den Ton in den Einstellungen für die Warn-Nachrichten wohl ausgeschalten. „Hätte das eigentlich klingeln sollen?“, fragt eine Kärntnerin dazu. Bei vielen wiederum sei die Testnachricht gar nicht angekommen. Auch hier liegt die Antwort nach der Frage, wieso sie nicht angekommen sind, womöglich in den Einstellungen der jeweiligen Handys. Mehr dazu, wie ihr verschiedene Warn-Nachrichten in Zukunft erhalten oder nicht erhalten und wie ihr den Ton ein- und ausschalten könnt, erfahrt ihr hier: Notfall-Alarm am Handy: „Wie kann ich ihn abschalten?“

„Respekt dem Erfinder“

Doch nicht alle Kärntner haben von „AT-Alert“ schon nach der ersten Probe genug. Es gibt auch zahlreiche positive Stimmen, die sich über das Warn-System freuen. „Respekt dem Erfinder. So sind wir alle gewarnt“, meint etwa ein 5 Minuten-Leser. Ein weiterer Kärntner findet es „erschreckend, wie viele sich über so ein gutes Warn-System aufregen“. „Gut, dass es so etwas gibt“, ist er froh.