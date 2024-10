Wiesenmarkt-Besucher am Klo eingeschlafen: Feuerwehr rückt aus

Die Feuerwehr stand heute in den frühen Morgenstunden am St. Veiter Wiesenmarkt in Kärnten im Einsatz.

Die Feuerwehr stand heute in den frühen Morgenstunden am St. Veiter Wiesenmarkt in Kärnten im Einsatz.

Veröffentlicht am 6. Oktober 2024, 07:35 / ©FF St. Veit an der Glan

„Ein nicht alltäglicher Einsatz in den frühen Morgenstunden.“ Mit diesen Worten startet ein Posting der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit an der Glan auf Facebook. Um 5.37 Uhr musste man nämlich auf das Gelände des St. Veiter Wiesenmarktes ausrücken. Dort ist ein Besucher in der Nacht auf den heutigen Sonntag, 6. Oktober, scheinbar beim WC-Besuch am Klo einfach eingeschlafen. „Als er wieder munter wurde, stellte er fest, dass in der Zwischenzeit die Eingangstüre verschlossen war“, berichten die Florianis weiter.

Wiesenmarkt-Besucher über wiedererlangte Freiheit sichtlich erfreut

Er rief erst die Polizei, die wiederum die Feuerwehr anforderte. Die Tür müsste vor Ort dann gewaltsam geöffnet werden, der Wiesenmarkt-Besucher freute sich sichtlich über seine wiedererlangte Freiheit. „Nach 30 Minuten konnte die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden“, so die St. Veiter Einsatzkräfte abschließend.