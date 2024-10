Mehr Geld für diese Österreicher: Herbstlohnrunde gestartet

Die Herbstlohnrunde 2024 ist in vollem Gange und viele Beschäftigte in Österreich dürfen sich auf Lohnerhöhungen freuen.

Traditionell startet diese Runde in Österreich mit den Verhandlungen für einen neuen Kollektivvertrag (KV) in der Metallindustrie und im Bergbau. Dieses Jahr verläuft die Herbstlohnrunde jedoch etwas anders, da sich die Metaller im vergangenen Jahr auf einen zweijährigen Abschluss geeinigt haben. Dennoch stehen auch in diesem Herbst einige Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern an.

Kollektivverhandlungen starten: Wer erhält ab jetzt mehr Geld?

Viele Beschäftigte dürfen sich auf höhere Löhne im nächsten Jahr freuen. Zuletzt wurden Rufe nach Lohnzurückhaltungen von Seiten der Arbeitgeber wieder lauter – doch auch heuer gilt seitens des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB): „Wir werden uns sicher nicht zurückhalten und faire Lohn- und Gehaltserhöhungen durchsetzen. Das haben sich die arbeitenden Menschen verdient.“ In mehrere Branchen starten in Kürze die Kollektivverhandlungen.

Jetzt wird verhandelt: Löhne für Brauereien, Gesundheit und Handel im Fokus

Aktuell laufen die Verhandlungen für die heimischen Brauereien. Nach der Forderungsübergabe am 1. Oktober 2024 startet am 22. Oktober dann die erste Verhandlungsrunde für die rund 130.000 Beschäftigten im privaten Gesundheits- und Sozialbereich. Nur einen Tag später, sprich am 23. Oktober 2024, folgt die Verhandlung für die Angestellten im Handel, während am 25. November die Kollektivvertragsverhandlungen für die Arbeiter im Handel beginnen.

Löhne für Eisenbahner, LKW-Fahrer und Reinigungskräfte werden verhandelt

Ebenfalls auf dem Plan stehen die Lohn- und Gehaltsrunden für die Eisenbahner, die am 23. Oktober starten. Auch für die Kolleginnen und Kollegen im Öffentlichen Dienst oder in der Reinigung geht es am 8. Oktober los. Und nicht zu vergessen: Die Verhandlungen für die LKW-Lenker beginnen am 11. November. „Das Ziel aller Gewerkschaften ist klar: Die Beschäftigten brauchen ein faires Einkommensplus. Abschlüsse unter der durchschnittlichen Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate wird es mit uns nicht geben“, so die ÖGB.

Gewerkschaften bereit für die nächste Runde der KV-Verhandlungen vor

Im vergangenen Jahr waren für die Gewerkschaften oft harte Arbeitskämpfe mit Betriebsversammlungen, Warnstreiks und Streiks erforderlich. Doch die Bemühungen haben sich gelohnt. „Aber die Gewerkschaften waren erfolgreich. Und sie werden es heuer auch sein“, lautet die Kampfansage.