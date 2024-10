„Grüne Steiermark“ starten in den Landtagswahlkampf

Nach dem enttäuschenden Ergebnis der Nationalratswahl blicken die steirischen Grünen dennoch entschlossen und motiviert in Richtung Landtagswahl. Im Rahmen der Landesversammlung am Samstag, dem 5. Oktober 2024, im Live Congress Leoben haben sich die Mitglieder auf die kommenden Wochen eingestimmt.

„Grüne Politik braucht es heute mindestens so dringend wie vor fünf Jahren“

Landessprecherin und Spitzenkandidatin Sandra Krautwaschl betont die Dringlichkeit grüner Politik, die einen unmittelbaren Unterschied für Lebensgrundlage und Lebensqualität in der Steiermark machen. „Grüne Politik braucht es heute mindestens so dringend wie vor fünf Jahren, gerade in der Landespolitik – sei es durch den Schutz unserer Böden, kostenfreie Kinderbildungsangebote, eine starke Gesundheits- und Pflegepolitik oder durch nachhaltige Energie- und Verkehrslösungen. Der Auftrag für die nächsten Wochen ist klar: So viele Menschen wie möglich von unseren Plänen zu überzeugen“, so Krautwaschl.

©Verena Kriegl

„… werden mit aller Kraft für die Landtagswahl begeistern“

Nach der gestrigen Aufbruchstimmung zeigt sich Landesgeschäftsführer Timon Scheuer kämpferisch: „Wir sind hervorragend vorbereitet und werden mit aller Kraft für die Landtagswahl begeistern. Wir nennen die Steiermark gerne das ‚Grüne Herz Österreichs‘ – ich sage, das ist wählbar.“